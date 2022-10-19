В Челябинской области двое мужчин получили условный срок за изготовление и продажу боевого оружия

Южноуральцы переделывали оружие под боевое. Фото: УФСБ Челябинской области

В Челябинской области вынесли приговор двум жителям Кусы, которые нелегально создавали и продавали боевое оружие. Летом 2020 года сотрудники ФСБ поймали их во время попытки сбыта трех пистолетов «МР-371». Оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами.

После этого по месту жительства мужчин начались обыски, и там тоже нашлось кое-что интересное. Например, самодельные карабин и одноствольное ружье, а еще 60 патронов, порох и чертежи, как правильно изготавливать стволы. За такую подпольную лабораторию южноуральцы получили относительно мягкий срок: один — 4 года условно и штраф 120 тысяч рублей, а второй — 2 года условно.

— Катав-Ивановским районным судом они признаны виновными по ч. ч. 1, 2 ст. 222 УК России «Незаконные хранение и сбыт оружия», ч. 1 ст. 222.1 УК России «Незаконное хранение взрывчатых веществ», ч. 1 ст. 223 УК России «Незаконное изготовление оружия», — рассказали в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

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