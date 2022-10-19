Графика: Организатор перевозок Челябинской области

В Челябинске автобусный маршрут № 39 сократят в два раза. Об этом сообщает Организатор перевозок Челябинской области. Если раньше он шел с ЧТЗ до Северо-Запада, то теперь путь будет заканчиваться на остановке Теплотехнический институт. Изменения вступят в силу уже завтра, 20 октября.

Таким образом, автобус будет проезжать по улицам Танкистов, Кулибина, Хохрякова, Мамина, Бажова, Героев Танкограда, и по проспекту Победы. Далее, всем желающим уехать на Северок, предлагают пересесть на автобус № 8 или № 9.

Автобусы № 39 будут ходить ежедневно с 5:40. Последний рейс – в 21:50 от Теплотехнического института.

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