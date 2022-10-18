В Челябинской области мобилизованных с тремя детьми возвращают домой

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочее совещание по вопросам соблюдения прав мобилизованных южноуральцев. На встрече обсуждалась защита прав мобилизованных и членов их семей.

— Сейчас по линии Министерства обороны есть специальные указания военкоматам — не привлекать к мобилизации граждан, у которых трое детей и больше, — отметил Алексей Текслер. Считаю, что надо взять эту работу на особый контроль. Мы уже активно возвращаем тех ребят, которые были призваны до этого, и работу надо продолжить.

Реестр таких южноуральцев, в семьях которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 16 лет, будет вести уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Глава региона подчеркнул, что необходимо соблюдать максимальную открытость, подробно информировать семьи мобилизованных о мерах социальной поддержки, которые приняты в регионе, дойти до каждой семьи. Эту работу должны вести социальные службы, волонтеры, работники администрации.

Также Алексей Текслер напомнил, что важным приоритетом остается задача держать постоянный контакт с воинскими частями, где проходят подготовку мобилизованные южноуральцы, обеспечивать их всем необходимым и оперативно решать возникающие вопросы.