Челябинская компания начала делать палатки и спальники для мобилизованных

Фото: компания «АбсолютСфера».

Челябинский производитель геокуполов для кемпингов перешел на выпуск военной продукции. После объявления в стране частичной мобилизации руководство компании «Абсолют Сфера» приняло решение переориентировать производство под потребности армии. На предприятии уже запущено производство тентов для грузовых автомобилей, отшиты первые опытные образцы палаток и спальников для военнослужащих.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить потребность южноуральских военнослужащих всем необходимым на этапе боевого слаживания и во время выполнения задач в зоне СВО.

— Амуниция, снаряжение, оборудование, всё, что понадобится нашим бойцам, должно производиться в регионе в необходимых объемах, и мы это уже начали делать, — отметил Алексей Текслер. — Также будем помогать ребятам не только на этапе боевого слаживания, когда они готовятся, но и после отправки на фронт. Поручаю наладить необходимые связи с командирами подразделений.

В настоящее время готовы организовать или в кратчайшие сроки переформатировать производство под мобилизационные нужды более 20 предприятий региона.