Юристу Владимиру Казанцеву дали 4 года колонии по делу о мошенничестве с подкупом сотрудника суда

Оглашение должно было состояться накануне, но его перенесли Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В среду, 19 октября, Советский районный суд Челябинска вынес приговор юристу Владимиру Казанцеву. Руководителя общественной организации «Экологический консалтинг» признали виновным в мошенничестве по двум эпизодам (ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере» и ч. 1 ст. 30 ч. 4. 159 УК «Приготовление мошенничеству в особо крупном размере») и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, с него взыскали 500 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

Гособвинение просило для Казанцева ровно такое наказание. Юриста взяли под стражу прямо в зале суда.

Потерпевшим является предприниматель, который пользовался услугами «Экологического консалтинга». По версии следствия, Казанцев взял у бизнесмена 500 тыс. рублей на подкуп сотрудника суда, чтобы решить дело в его пользу. Однако юрист эти деньги якобы присвоил.

Владимир Казанцев является известным в регионе экоактивистом. Его соратники считают, что уголовное дело против него было сфабриковано.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

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