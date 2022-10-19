В поселке Томинский под Челябинском началось строительство дома культуры

Так сейчас выглядит строительная площадка. Фото: администрация Сосновского района

Новый дом культуры появится в поселке Томинский под Челябинском. Об этом сообщает администрация Сосновского района. Подрядчики уже приступили к работе, сейчас там прокладывается водопровод. Завершить строительство нового здания обещают к лету 2023 года, и тогда же там проведут первые мероприятия.

Дом культуры обойдется в 70,4 млн рублей, спонсором выступил Томинский ГОК. Контракт исполняет компания «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки». В 21 веке это первое учреждение культуры, которое строится в Сосновском районе — последние возводились еще в 90-х.

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