Самолет из Челябинска экстренно сел в Казани из-за ухудшения здоровья пассажира

Пассажиру стало плохо во время полета Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 19 октября, около 05:00 самолет из Челябинска совершил экстренную посадку в Казани. Об этом сообщают наши коллеги из КП-Казань. Воздушное судно направлялось в Москву, но в какой-то момент одному из пассажиров стало плохо. По этой причине экипаж запросил посадку в столице Татарстана.

В аэропорту их уже встречала бригада медиков скорой помощи, пассажира увезли в Республиканскую клиническую больницу. Буквально через час после случившегося самолет полетел в Москву, как и планировалось изначально. На борту в этот момент находилось 169 пассажиров.

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