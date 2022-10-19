Челябинский суд смягчил приговор мужчине, который зарезал свою 22-летнюю подругу

Суд вынес приговор за убийство 22-летней девушки

Центральный районный суд Челябинска вынес новый приговор мужчине, который зарезал свою 22-летнюю подругу. В феврале 2021 года он пришел к ней в квартиру на улице Петра Столыпина и начал выяснять отношения. Долго разговор не длился, в какой-то момент мужчина достал нож и не менее 7 раз ударил девушку.

Пострадавшую увезли в больницу, но это ее не спасло. Через два дня девушка скончалась.

— Виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Зимой этого года убийце уже выносили другой приговор — 9 лет лишения свободы. Но областной суд решил, что мужчину судят не по той статье. В итоге дело переквалифицировали со ст. 111 УК РФ « Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» на ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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