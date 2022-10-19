Экоактивисты попросили мэра Челябинска не убирать листву с газонов

Общественники просят оставлять листву в парках и скверах Фото: Иван МАКЕЕВ

Экоактивисты обратились к мэру Челябинска Наталье Котовой с просьбой запретить уборку опавшей листвы с газонов. По их мнению, это наносит большой вред почве, которая лишается естественного удобрения. Кроме этого, опавшая листва создает тепловую подушку для корней деревьев, чтобы тем было легче пережить холода.

Общественники также сетуют на то, что в Москве и Санкт-Петербурге власти уже давно ввели такой запрет, и листья в парках и скверах там никто не трогает. В Челябинске же подрядчики тщательно вычищают общественные пространства от листвы. Активисты предлагают делать это только на дорогах и пешеходных дорожках.

— Мы просим главу города отменить данное решение и тщательно проанализировать расходы на уборку и вывоз листвы. А сэкономленные средства предлагаем направить на покупку удобрений для почвы, — добавил руководитель общественного объединения «Эко-Standart» Сергей Ефимов.

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