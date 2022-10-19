Из Челябинска на Донбасс отправили медикаменты и 40 тонн сахара

Две фуры отправились на Донбасс вместе с конвоем. Фото: Единая Россия

Сегодня, 19 октября, из Челябинска в Ясиноватую и Волноваху отправили гуманитарную помощь. Две фуры повезли на Донбасс 40 тонн сахара, медикаменты и инвалидную коляску для раненого бойца. Ее попросил Юрий Гагарин — военный с позывным «Ангел», который создал свой батальон и находится в составе ополчения ДНР.

— Обеспечим жителей на долгие месяцы вперед, чтоб у них не было забот с сахаром. По мере поступления запросов, которые есть у мирного населения и у наших военных, отправляем туда грузы, это происходит постоянно, — рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Гуманитарная помощь была отправлена от партии «Единая Россия». Добираться до места назначения фуры будут под присмотром конвоя. Ирина Гехт добавила, что сейчас вместе с волонтерами помощь отправляют не только на Донбасс, но и в места, где мобилизованные южноуральцы проходят обучение.

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