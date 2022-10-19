В Челябинске мигрант получил 9 с половиной лет тюрьмы за распространение наркотиков

Закладчика отправили в колонию строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске вынесли приговор 25-летнему мигранту, который пытался заработать на распространении наркотиков. Прошлой зимой он решил поработать закладчиком, договорился с дилером и пришел забирать наркотики, спрятанные в тайнике. Все уже было расфасовано по сверткам общей массой не меньше 26 граммов.

Оставалось только взять и наделать закладок. И если первое у него получилось, то до второго дело не дошло – мужчину задержали полицейские. В карманах у мигранта лежали 13 свертков.

— Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчину отправили в колонию строгого режима на 9 с половиной лет.

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