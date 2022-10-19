Ремикс на трек челябинской рок-группы 12Limbs попал в британский чарт, несмотря на санкции

Фото: архив 12Limbs

Ремикс на трек под названием Escort, выпущенный группой 12limbs в сентябре 2022 года, ворвался в официальный клубный чарт Великобритании в разделе UK Commercial Pop Club и занял 32 место. Ремикс на трек выпустили музыканты Slim Tim. Возглавляет чарт David Guetta с ремиксом хита 90-х Blue (DabuDi Dabu Dai).

Фото: UK Commercial Pop Club

— К сожалению, во «ВКонтакте» трек Escort пока недоступен, — комментирует основатель и лидер группы Вениамин Левит. — Поэтому слушайте ремикс и оригинал на любых неподсанкционных платформах типа Apple Music, Spotify и подобных.

Справка о группе

12Limbs – российская рок-группа, единственная на данный момент, снискавшая похвалу привередливых музыкальных критиков Соединённого Королевства. О них пишут ведущие музыкальные издания Великобритании, включая легендарный Classic Rock. Ребята выпускают треки в жанре инди/поп/рок на английском языке. Коллектив состоит из уральских музыкантов:

1. Вениамин Левит, вокал, бас, клавишные (Челябинск)

2. Павел Сироткин, ударные (Челябинск)

3. Артём Конник, гитара, бэк-вокал ( Алапаевск, Свердловская область)

Слева направо: Артём Конник, Павел Сироткин, Вениамин Левит. Фото: архив 12Limbs

Название рок-группы переводится как «двенадцать конечностей», что отражает количество участников.

Менеджмент группы осуществляет британский лейбл Right Track Records, являющийся частью Universal Distribution. На данный момент группа базируется в Москве, выступает в клубах, на частных вечеринках и рок-фестивалях по всей стране.

Трек Lennon

Совсем недавно 12Limbs выпустили релиз нового трека Lennon, текст песни написан лидером группы и положен на музыку советского композитора Александры Пахмутовой. Трек доступен на всех платформах, в том числе российских, с 9 октября. Дата релиза приурочена ко дню рождения Джона Леннона – рок-иконы 20 столетия, основателя, соавтора и вокалиста знаменитой ливерпульской четвёрки TheBeatles.

Впервые трек Lennon был исполнен на фестивале «Уральский рубеж», проходившем на территории всесезонного курорта «Солнечная долина» в последние выходные этого лета.

Во время фестиваля «Уральский рубеж» по просьбам зрителей трек «Lennon» был исполнен дважды. Фото: архив 12Limbs

Подробнее познакомиться с творчеством группы или пригласить коллектив к участию в мероприятиях можно с помощью официальных каналов t.me/twelvelimbsband и vk.com/12limbs.