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Экономика19 октября 2022 11:01

В честь 32-летия Челиндбанка на валютные переводы объявлена скидка 32%

Предложение действует до конца года
Источник:kp.ru
Фото: Челиндбанк

Фото: Челиндбанк

В ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» стартует специальное предложение по обслуживанию внешнеэкономической деятельности (ВЭД), приуроченное ко дню рождению банка.

Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут открыть расчетный счет в турецких лирах, белорусских рублях, киргизских сомах, армянских драмах, таджикских сомони бесплатно.

Также на переводы в валюте открытого счета действует скидка в размере 32% от стандартных тарифов банка в течение первых двух месяцев с момента его открытия. По истечении двух месяцев клиент будет переведен на стандартные условия обслуживания.

Предложение действует до 31 декабря 2022 года. Ознакомиться с полными условиями акции и оставить заявку на открытие счета можно по ссылке.

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