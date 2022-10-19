В честь 32-летия Челиндбанка на валютные переводы объявлена скидка 32%

Фото: Челиндбанк

В ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» стартует специальное предложение по обслуживанию внешнеэкономической деятельности (ВЭД), приуроченное ко дню рождению банка.

Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут открыть расчетный счет в турецких лирах, белорусских рублях, киргизских сомах, армянских драмах, таджикских сомони бесплатно.

Также на переводы в валюте открытого счета действует скидка в размере 32% от стандартных тарифов банка в течение первых двух месяцев с момента его открытия. По истечении двух месяцев клиент будет переведен на стандартные условия обслуживания.

Предложение действует до 31 декабря 2022 года. Ознакомиться с полными условиями акции и оставить заявку на открытие счета можно по ссылке.

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