Ученые челябинского вуза запатентовали программное обеспечение для цифрового дерева по очистке воздуха

Устройство содержит корпус с закрепленными на нем сменными панелями, содержащими фильтрующий субстрат в виде мха или сорбента. Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске запатентовали две программы, которые обеспечат работу всесезонного устройства, отвечающего за очищение воздуха от загрязнения. Проект называется «Умное цифровое дерево». Эту технологию собираются использовать для улучшения экологической обстановки в крупных городах, промышленных зонах и рядом с автомагистралями.

Как рассказали в пресс-службе ЮУрГУ, «Умное цифровое дерево» состоит из каркасных установок с панелями из мха, которые перерабатывают углекислый газ в кислород естественным образом. Это оригинальная разработка ученых вуза и реализуется в рамках стратегического проекта «Экология постиндустриальной агломерации» по программе «Приоритет 2030». Одно такое устройство сможет заменить по своим функциям более 200 реальных деревьев.

— Умное дерево работает при помощи уникальной технологии IoT, свидетельство на которую мы создали. Встроенные датчики генерируют данные в режиме реального времени, которые отображаются на специально разработанной приборной панели. Программные пакеты, в том числе Экомонитор2.0-Умный город отличаются глубиной и широтой доступных данных. В зависимости от варианта исполнения можно получить данные о датчиках растений, объеме отфильтрованного воздуха, состоянии системы, метеорологических факторах окружающей среды, позволяет показать положительное влияние «Умного дерева» на окружающую среду, — рассказала руководитель проекта Татьяна Крупнова.

«Умное дерево» планируется производить в различных вариантах исполнения. Оно может быть в виде информационной панели, где с одной стороны представлена реклама, а с другой – мох для очистки воздуха. Для помещений есть вариант со стеной из мха.

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