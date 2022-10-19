«Теперь мы видели все»: в селе Челябинской области сделали лежачего полицейского на грунтовой дороге

Работы оплачивать не собираются. Фото: Надежда Абдуллина.

В селе Ункурда Нязепетровского района Челябинской области лежачего полицейского установили на грунтовой дороге. Жители села не знают, смеяться или плакать: безопасность есть, а дороги нормальной нет.

− Теперь мы видели все в этой жизни. Расходимся, − пишет жительница села Надежда в социальных сетях.

В администрации Нязепетровского района КП-Челябинск сообщили, что за установку лежачего полицейского отвечает администрация села Ункурда. Правда, и там говорят, что дорога не их.

− Данная дорога является областной. Все, что на ней происходит, без нашего участия. Мы дважды обращались в областное министерство с просьбой о проведении ремонта этих дорог. Народ нас везде обвиняет сейчас. А мы бы на эти средства щебень обновили или асфальт положили, − рассказал КП-Челябинск глава Ункурдинского сельского поселения Рифат Азнабаев.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от дороги тоже отмахнулись. Но главное, прояснили, что работы эти не примут.

− Данная дорога является муниципальной. Проект на устройство лежачего полицейского был заказан администрацией района. Однако строительный контроль осуществляет ОГКУ «Челябинскавтодор». По данным специалистов, работы выполнены с нарушениями строительных норм. Работы не будут приняты и не будут оплачены, − сообщили в пресс-службе министерства.

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