В Челябинске задержали курьера мошенников, забиравшего деньги у обманутых пенсионеров

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске полицейские задержали 27-летнего мужчину, который забирал деньги у обманутых по телефону пенсионеров. Он приходил домой к жертвам по наводке мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На допросе Челябинец рассказал, что ранее ему на телефон поступило сообщение от неизвестного с предложением заработать деньги. Нужно было выезжать на адреса к пенсионерам и забирать у них посылки с вещами и деньгами для родственников, которые якобы попали в ДТП. После этого все содержимое коробок необходимо было выбрасывать, а денежные средства переводить на указанные счета. При выполнении своей работы челябинец должен был действовать максимально скрытно: внешность прятать под маской и очками, а также представляться чужим именем.

— В настоящее время полицейскими установлено 9 эпизодов противоправных деяний. Во всех случаях потерпевшими оказывались пожилые женщины, проживающие в различных районах Челябинска. Суммы, которые пенсионерки отдавали задержанному, варьировались от 100 до 500 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В общей сложности молодому человеку удалось забрать у пенсионеров около трех миллионов рублей. Теперь на него возбудили уголовное дело о мошенничестве. Полицейские ведут розыск остальных злоумышленников, которые участвовали в преступной схеме.

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