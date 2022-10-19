На крупном перекрестке в Челябинске столкнулись четыре автомобиля

На месте аварии работали сотрудники полиции. Фото: читатель КП-Челябинск

На северо-западе Челябинска в ДТП столкнулись сразу четыре автомобиля. Авария произошла вечером, 19 октября, на пересечении улиц Молодогвардейцев и Университетской набережной. Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения.

Судя по всему, в аварии никто серьезно не пострадал, так как машины скорой помощи на месте не было. Водители попавших в ДТП автомобилей вызвали эвакуатор.

Это уже не первая массовая авария на этой неделе в Челябинске. Накануне возле МФЦ на улице Труда столкнулись шесть автомобилей. Пострадал один человек.

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