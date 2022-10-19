Челябинский губернатор создал оперштаб из-за действия уровня базовой готовности в регионе

Губернатор Алексей Текслер. Фото: правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер создал оперативный штаб из-за введения уровня базовой готовности на территории региона.

— В состав оперативного штаба вошли представители Министерства обороны Российской Федерации, руководители региональных органов Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также представители органов публичной власти, — прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Уровень базовой готовности не будет влиять на повседневную жизнь жителей региона. Также не планируется вводить каких-либо ограничений. Оперштаб будет принимать меры по повышению безопасности на гражданских объектах и объектах жизнеобеспечения.

В среду, 19 октября, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому все российские регионы будут поделены на четыре группы по уровню мер безопасности. На присоединенных после референдума территориях вводится военное положение, в 8 приграничных с ними регионах действует средний уровень реагирования. Субъекты Центральных и Южных федеральных округов попали под уровень повышенной готовности. В остальных регионах действует уровень базовой готовности.

Президент наделил органы исполнительной власти ряда регионов, в том числе Челябинской области, полномочиями по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Помимо прочего, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отныне уполномочен на реализацию мер для удовлетворения потребностей российской армии и воинских формирований, а также нужд населения.

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