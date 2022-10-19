«Трактор» в Челябинске с минимальным счетом выиграл у «Авангарда»

«Трактор» в Челябинске выиграл у «Авангарда» со счетом 1:0. Фото: ХК «Трактор»

Накануне челябинцы уверенно переиграли казанский «Ак Барс» 5:2. А сегодня продолжили победную серию, одолев с минимальным счетом «Авангард». Два периода оказались безголевыми. Но в середине третьего отрезка матча черно-белые «размочил» счет, благодаря голу 22-летнего воспитанника «Трактора» Максима Шабанова (Шабанов дебютировал в составе «Трактора» еще в прошлом сезоне). Гол молодого форварда оказался победным. Итог 1:0 в пользу челябинского «Трактора».

24 октября в Москве «Трактор» начнет выездную серию с ЦСКА.

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