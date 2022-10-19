В Челябинской области продлили ограничение движения на трассе М5

На участке идут ремонтные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На челябинском участке трассы М5 «Урал» продлили ограничение движения из-за капремонта. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал»».

— На участке 1780 км — 1790 км от Чебаркуля в сторону Миасса продолжается капитальный ремонт. В ходе фрезерования существующего покрытия на участке 1785 км — 1786 км вводится временное ограничение, — объяснили в ведомстве.

Сейчас дорогу на участке расширяют до четырех полос. Водителей предупреждают о том, что с 20 по 22 октября на трассе от Чебаркуля до Миасса будет снижена скорость проезда, а также будет организовано реверсивное движение.

Ранее на северо-западе Челябинска в ДТП столкнулись сразу четыре автомобиля. Авария произошла вечером, 19 октября, на пересечении улиц Молодогвардейцев и Университетской набережной. Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения.

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