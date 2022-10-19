Суд вынес повторный приговор челябинцу, который из ревности зарезал студентку в «Парковом-2»

Прошлый приговор мужчине отменили. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Центральный районный суд Челябинска огласил приговор 38-летнему Александру Рудову, который из ревности зарезал 22-летнюю студентку Анастасию Иванову в микрорайоне «Парковый-2». За совершенное преступление мужчине назначили 8 лет колонии строгого режима. Также с Рудова взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда и ущерб в размере 70,6 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе суда, эти деньги он должен выплатить родным погибшей.

Трагедия произошла 4 февраля прошлого года в «Парковом-2». Настя принимала у себя гостей — молодую пару и нового парня. На свою беду, она часто оставляла дверь незапертой. В какой-то момент в квартиру вломился ее поклонник Александр, которому девушка не отвечала взаимностью. В пакете у него был нож.

Друзья в панике выскочили в подъезд, а Настя осталась в квартире. Девушка умерла в реанимации спустя три дня — она потеряла слишком много крови.

После нападения на девушку, преступнику удалось сбежать. Его объявили в федеральный розыск. Поиски ничего не дали, но через месяц мужчина сам сдался полиции.

Изначально Рудова осудили за причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Но в начале года приговор мужчине отменили, а его действия переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Дело передали на рассмотрение Центральному районному суду Челябинска.

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