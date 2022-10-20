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Звезды19 октября 2022 23:35

В Челябинск приедет автор «Общаги-на-крови» и «Сердца Пармы»

Встреча с Алексеем Ивановым пройдет в этом месяце
Андрей МОСКВИЧЕВ
Писатель проведет автограф-сессию

Писатель проведет автограф-сессию

Фото: Иван МАКЕЕВ

Алексей Иванов, автор таких книжных бестселлеров как «Сердце Пармы», «Общага-на-крови» и «Географ глобус пропил», приедет в Челябинск. О встрече рассказали журналисты сайта hornews.com.

— На мероприятии 22 октября можно будет приобрести книгу получить, автограф писателя, задать интересующие вопросы и посмотреть отличный фильм, — пишет издание со ссылкой на организаторов.

Сама встреча состоится в ТРК «Горки» 22 октября в 19 часов и приурочена к выходу экранизации «Сердца Пармы», которая недавно вышла на экраны.

Ранее ремикс на трек под названием Escort, выпущенный челябинской группой 12limbs в сентябре 2022 года, ворвался в официальный клубный чарт Великобритании в разделе UK Commercial Pop Club и занял 32 место.

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