В Челябинск приедет автор «Общаги-на-крови» и «Сердца Пармы»

Писатель проведет автограф-сессию Фото: Иван МАКЕЕВ

Алексей Иванов, автор таких книжных бестселлеров как «Сердце Пармы», «Общага-на-крови» и «Географ глобус пропил», приедет в Челябинск. О встрече рассказали журналисты сайта hornews.com.

— На мероприятии 22 октября можно будет приобрести книгу получить, автограф писателя, задать интересующие вопросы и посмотреть отличный фильм, — пишет издание со ссылкой на организаторов.

Сама встреча состоится в ТРК «Горки» 22 октября в 19 часов и приурочена к выходу экранизации «Сердца Пармы», которая недавно вышла на экраны.

Ранее ремикс на трек под названием Escort, выпущенный челябинской группой 12limbs в сентябре 2022 года, ворвался в официальный клубный чарт Великобритании в разделе UK Commercial Pop Club и занял 32 место.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru