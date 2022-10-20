Иностранцам запретят водить общественный транспорт в Челябинской области

Постановление должно быть выполнено к марту 2023 года Фото: Кирилл САДЫКОВ

Иностранные граждане с 2023 года не смогут работать водителями общественного транспорта в Челябинской области. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

— Постановляю установить запрет на привлечение хозяйствующими субъектами Челябинской области иностранных граждан, осуществляющих свою деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности: регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, — указано в документе.

Соответствующий документ появился на портале правовой информации. Ограничение также коснется и водителей легкового такси. Постановление должно быть выполнено к марту 2023 года.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Челябинске сократят в два раза автобусный маршрут № 39. Об этом сообщает организатор перевозок Челябинской области.

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