В ноябре Челябинскую область накроют минусовые температуры

Со второй половины месяца в регионе будет идти снег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Практически весь ноябрь в Челябинской области ожидаются дожди и мокрый снег. Как указано в прогнозе от сайта «Гисметео», уже с середины месяца в регионе будут держаться минусовые температуры.

— С 1 по 11 ноября в Челябинской области температура будет держаться в районее от +2 до + 7 градусов. Уже с 12 ноября в регионе ожидаются минусовые температуры, — указано в прогнозе.

Кроме того, синоптики предпологают, что с 17 ноября в регионе практически каждый день будет идти снегопад.

Кстати, челябинские экоактивисты обратились к мэру Челябинска Наталье Котовой с просьбой запретить уборку опавшей листвы с газонов. Объясняют это тем, что опавшая листва создает тепловую подушку для корней деревьев, чтобы тем было легче пережить холода.

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