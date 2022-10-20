В Магнитогорске куница проникла в детский сад и разгромила помещение

Зверька поймали, накрыв ведром. Фото: ПСС Челябинской области

В Магнитогорске Челябинской области спасателям пришлось ловить куницу в детском саду. Зверек каким-то образом проник в помещение и навел там суету: разбросал вещи, оставил следы зубов везде, где только можно. Причем уходить добровольно куница не собиралась.

Детей временно перевели в другие группы, пока спасатели делали свое дело. Гоняться за зубастым гостем пришлось не долго — куницу вытурили из-под тумбочки и накрыли ведром. После этого вынесли из здания и показали специалистам.

— Выяснилось, что зверек живой, здоровый, без травм, и ему срочно требуется возвращение в родную среду обитания, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Фото: ПСС Челябинской области

Находясь в ведре, куница уже была не такая суетная, поэтому ее спокойно вывезли за город и отпустили. Почувствовав свободу, она махнула хвостиком и скрылась в ближайших кустах. Как и зачем куница попала в садик, неизвестно. Возможно, она искала там запасы на зиму.

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