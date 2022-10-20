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Общество20 октября 2022 4:50

Челябинский суд оставил в СИЗО замначальника управления ЖКХ Златоуста

Его подозревают в похищении 5 млн рублей из бюджета
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Горбунова задержали во время обысков в мэрии Златоуста

Горбунова задержали во время обысков в мэрии Златоуста

Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинский областной суд оставил в СИЗО заместителя начальника управления ЖКХ Златоуста. Адвокат Владимира Горбунова подал апелляцию, чтобы смягчить меру пресечения, но решение Центрального районного суда осталось без изменения.

— Мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 декабря 2022 года остается в силе, — рассказали в Челябинском областном суде.

Напомним, по версии следствия, в 2020 году Горбунов похитил из городского бюджета более 5 млн рублей. Против него завели дело о мошенничестве. Кроме этого, чиновник стал фигурантом еще одного дела, ему вменяют получение взятки в размере 1,4 млн рублей от предпринимателя.

Горбунова задержали в марте 2022 года, тогда же ФСБ проводила обыски в мэрии Златоуста. Причем это было не в первый раз — силовики уже наведывались туда в апреле 2021 года.

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