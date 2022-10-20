12 школьников заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 20 октября, в регионе зафиксировано 294 новых случаев COVID-19, из них 12 – среди школьников. При этом число выздоровевших за сутки южноуральцев составляет 676 человек. Под присмотром врачей остаются 5 980 пациентов.

Не обошлось и без летальных исходов. За прошедшие сутки в регионе умерли 2 человека, у которых был диагностирован ковид. Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 388 314 случаев заболевания, из них болезнь перебороли 372 988 человек.

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