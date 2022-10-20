Сатка вошла в топ-10 городов мира по мнению дизайнера Артемия Лебедева

Артемий Лебедев включил Сатку в десятку лучших городов мира Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский дизайнер Артемий Лебедев составил топ лучших городов мира, и в десятке оказалась Сатка. По его мнению, городок из Челябинской области обогнал Нью-Йорк, Рим, Санкт-Петербург и много других всемирно известных мегаполисов. Первое место занял Сан-Франциско.

Критерии, по которым Лебедев формировал рейтинг, выглядят так: ничего интересного (0 баллов), стоит посмотреть, раз оказался там (2), стоит лететь час, чтобы посмотреть (5), стоит лететь через полмира, чтобы посмотреть (10). Также есть повышающие коэфициенты, среди которых интересная архитектура, историческая застройка, наличие гор или красивой реки, ну, и просто приятное место.

Всего в рейтинге находятся более 1500 городов со всего мира, и Челябинск там тоже есть. Но он плетется где-то внизу таблицы.

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