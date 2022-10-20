«Был с оружием»: в Челябинске агрессивный мужчина перепугал пассажиров трамвая

В руках у него был предмет, напоминающий обрез. Фото: Челябинский транспорт

Жителей Челябинска перепугал агрессивный мужчина, который ехал в трамвае с предметом, похожим на оружие. Горожане сняли инцидент на видео и выложили в социальные сети.

Все произошло в трамвае № 18. Мужчина стоял возле дверей, и в какой-то момент у него в руках оказался предмет, напоминающий обрез. После этого пассажир его спрятал, а затем ударил рукой по стеклу и потребовал остановку.

Агрессивного мужчину выпустили, и он спокойно пошел по дороге в неизвестном направлении. Одна из пользователей «ВКонтакте» узнала агрессивного персонажа, и вот что она говорит о нем:

— Это мой сосед, он ненормальный вообще, — пишет Анна Иванова.

Другие комментаторы посоветовали обратиться в полицию, но пока в органы никаких заявлений не поступало.

— Обращений от граждан не было, сейчас проводится проверка по опубликованной информации, — рассказали в полиции Челябинска.

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Полицейские нашли мужчину, а у него в доме обнаружили пистолет.

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