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НовостиОбщество20 октября 2022 10:32

В Челябинске перевозчиков маршрутов № 39 и № 86 оштрафуют за невыход на работу

Водители с утра решили устроить забастовку
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Маршрутчики устроили забастовку из-за новых правил работы. Фото: Челябинский транспорт

Маршрутчики устроили забастовку из-за новых правил работы. Фото: Челябинский транспорт

В Челябинске перевозчики маршрутов № 39 и № 86 будут оштрафованы за невыход на рейсы. Дело в том, что сегодня водители маршруток устроили забастовку в связи с тем, что их перевели на регулируемый тариф. Это значит, что перевозчик обязан принимать к оплате как наличные, так и социальные, транспортные и ежемесячные проездные карты, а также соблюдать расписание.

Работать по новым правилам водители не захотели, из-за чего многие челябинцы сегодня впустую прождали свои маршрутки и опоздали на работу. В администрации Челябинска отреагировали на случившееся:

— В соответствии с государственным контрактом, за нарушение его условий, таких как невыпуск транспортных средств на маршрут или выпуск транспортных средств не в полном объеме, перевозчику выставляются штрафные санкции, и оплата за невыполненные рейсы не производится.

К середине дня маршрутки все-таки вышли на дороги. Но чтобы наверняка уезжать куда нужно, пассажирам из Чурилово рекомендуют пользоваться автобусами № 2 и № 34, а жителям Северо-Востока – автобусами № 4, № 8 и № 9, которые уже не первый день работают по правилам без перебоев.

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