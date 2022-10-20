Полицейские нашли пистолет в доме челябинца, который перепугал пассажиров трамвая

Мужчина стоял в трамвае с подозрительным предметом. Фото: Челябинский транспорт

Сотрудники полиции нашли жителя Челябинска, который перепугал пассажиров трамвая. На видеоролике, опубликованном в сети, мужчина стоит в вагоне с каким-то предметом, похожим на оружие.

Оказалось, что челябинец проживает в Металлургическом районе, и у него дома обнаружили пневматический пистолет. На его ношение не требуется отдельное разрешение, поэтому полицейские не стали заводить какое-либо дело, а просто поговорили с суетологом.

— На видеозаписи каких-либо угроз он не высказывал. С челябинцем проведена профилактическая беседа, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, видео опубликовали в социальных сетях накануне. На кадрах видно, как мужчина стоит возле дверей трамвая с подозрительным предметом, а потом бьет рукой по стеклу и требует остановиться.

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