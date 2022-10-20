Челябинский «Трактор» расторг контракт с канадским вратарем Эндрю Хэммондом после двух матчей

Канадец Эндрю Хэммонд сыграл за «Трактор» два матча и снова отправляется в Северную Америку. Фото ХК «Трактор»

Канадского голкипера Эндрю Хэммонда, который имеет небольшой опыт игры в НХЛ (11 матчей), «Трактор» подписал в сентябре этого года до конца текущего сезона. Канадец сыграл за «медведей» два матча — отбил 85,1% бросков при коэффициенте надежности 4,33. А сегодня, 20 октября стало известно, что «Трактор» разорвал контракт с Хэммондом без выплаты компенсации.

Генеральный директор клуба Иван Савин на официальном сайте ХК «Трактор» поблагодарил канадца за честную работу и пожелал успеха в будущем. Также Савин сообщил, что контракт с Эндрю Хэммондом расторгнут по инициативе хоккеиста и сегодня же он улетает обратно в Северную Америку.

По слухам, у канадца была травма, которая осталась в виде хронического заболевания. Возможно, это стало причиной его бесперспективности.

Ранее челябинский «Трактор» покинул голкипер Эмиль Гарипов. Контракт с вратарем тогда был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В этом сезоне Гарипов провел два неполных матча за «Трактор» (пропустил шесть шайб).

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