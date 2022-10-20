После полицейской операции в Челябинской области 70 нелегалов выдворят из страны

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области полицейские завершили второй этап оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2022». В ходе рейдов правоохранители возбудили 64 уголовных дела и составили 774 административных протоколов в сфере миграции.

— В отношении 70 иностранных граждан, не имеющих законных оснований для нахождения на территории РФ, приняты решения об административном выдворении за пределы страны, из них 48 человек помещены центр временного содержания иностранных граждан. 37 иностранцам вынесены решения о неразрешении въезда в РФ, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Проверки проводились по адресам пребывания и проживания иностранных граждан, а также на уличных рынках и базарах. В общей сложности на нелегалов и их покрывателей было наложено штрафов на сумму более 1,4 млн рублей.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Напомним, иностранные граждане с 2023 года не смогут работать водителями общественного транспорта в Челябинской области. Постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

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