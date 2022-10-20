Экс-директор оборонного завода в Челябинске отделался штрафом за фиктивное трудоустройство сотрудников

Оборонное предприятие занимается производством газотурбинных двигателей и энергоагрегатов. Фото: АО СКБ «Турбина»

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему генеральному директору АО СКБ «Турбина», который фиктивно трудоустроил работников на предприятие и выплачивал им зарплату. Мужчину признали виновным по статье «Злоупотребление полномочиями». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

— Решением суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Ущерб будет возмещен в гражданско-правовом порядке за счет арестованного у него имущества в качестве обеспечительной меры на сумму более 29 млн рублей, — рассказали в ФСБ.

Установлено, директор оборонного завода в период с 2012 по 2019 фиктивно трудоустраивал сотрудников. Свою работу они не выполняли, но регулярно получали зарплаты. В общей сложности ущерб предприятию составил 27 млн рублей. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

СПРАВКА «КП»

АО СКБ «Турбина» единственный в РФ и ближнем зарубежье разработчик и производитель газотурбинных двигателей и энергоагрегатов. СКБ разрабатывает и устанавливает силовые автономные установки по индивидуальным заказам. Среди прочего изготавливает турбореактивные двигатели для беспилотных летательных аппаратов.

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