Челябинский омбудсмен провела ряд встреч с мобилизованными южноуральцами

Фото: Уполномоченный по правам человека в Челябинской области / Telegram

Уполномоченный по правам человека Челябинской области Юлия Сударенко посетила танковую дивизию в Чебаркуле, где встретилась с мобилизованными южноуральцами. Как рассказала омбудсмен, некоторые проблемы призывников удалось решить прямо в части.

— В основном обращались по вопросам мер социальной поддержки: догазификация, единовременная выплата детям. Также по просьбе одного из мобилизованных взяла на контроль вопрос оказания медицинской помощи его ребенку. Большинство обращений решили на месте, — пишет Сударенко.

Так, одному из мужчин, призванному в рамках частичной моблизации, удалось оформить отсрочку по медицинским показателям. Кроме того, решается вопрос о возвращении домой мобилизованного отца из деревни Могильное.

Также Юлия Сударенко посетила недавно возведенный большой лагерь для мобилизованных в Чебаркуле. Журналисты КП-Челябинск узнали, как обстоят дела с оснащением для мобилизованных.

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