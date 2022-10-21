Губернатор Челябинской области заключил соглашение с Большим театром

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер заключил соглашение о сотрудничестве Челябинской области с Большим театром. Как объяснили в правительстве региона, документ на пять лет позволит чаще проводить в области гастроли и мастер-классы театра.

— Театральный календарь у нас один из самых насыщенных: область принимает и проводит многие театральные фестивали. Уверен, что в сотрудничестве с Большим театром у нас появятся новые возможности. А главное, высокое искусство станет ближе и доступнее челябинским зрителям, — говорил Текслер.

С 2017 года Большой театр провел четыре спектакля на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета. Также педагоги Большого театра проводили мастер-классы для челябинских артистов, а некоторые специалисты и вовсе проходили стажировку в Москве.

Ранее Алексей Иванов, автор таких книжных бестселлеров как «Сердце Пармы», «Общага-на-крови» и «Географ глобус пропил», приедет в Челябинск. Писатель проведет автограф-сессию и пообщается с фанатами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru