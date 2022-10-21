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НовостиОбщество21 октября 2022 0:45

В Челябинской области ожидаются серьезные ночные заморозки

С выходных по ночам температура будет опускаться ниже нуля
Андрей МОСКВИЧЕВ
В регионе даже днем ожидается нулевая температура

В регионе даже днем ожидается нулевая температура

Фото: Мария ЛЕНЦ

На выходных в Челябинской области ожидаются ночные заморозки. По прогнозу синоптиков регионального гидрометцентра, уже в ночь с пятницы на субботу, 22 октября, в регионе похолодает до −5 градусов.

— В ночь с 21 на 22 октября в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ожидается похолодание до −5 градусов, — указано в прогнозе гидрометцентра.

При этом уже в воскресение, 23 октября, в некоторых частях региона даже днем температура будет опускаться до нуля. Ситуацию не улучшит и ветер, порывы которого будут достигать скорость в 10 метров в секунду.

Напомним, что практически весь ноябрь в Челябинской области ожидаются дожди и мокрый снег. Как указано в прогнозе от сайта «Гисметео», уже с середины месяца в регионе будут держаться минусовые температуры.

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