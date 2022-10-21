В Челябинской области ожидаются серьезные ночные заморозки

В регионе даже днем ожидается нулевая температура
Фото: Мария ЛЕНЦ
На выходных в Челябинской области ожидаются ночные заморозки. По прогнозу синоптиков регионального гидрометцентра, уже в ночь с пятницы на субботу, 22 октября, в регионе похолодает до −5 градусов.
— В ночь с 21 на 22 октября в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ожидается похолодание до −5 градусов, — указано в прогнозе гидрометцентра.
При этом уже в воскресение, 23 октября, в некоторых частях региона даже днем температура будет опускаться до нуля. Ситуацию не улучшит и ветер, порывы которого будут достигать скорость в 10 метров в секунду.
Напомним, что практически весь ноябрь в Челябинской области ожидаются дожди и мокрый снег. Как указано в прогнозе от сайта «Гисметео», уже с середины месяца в регионе будут держаться минусовые температуры.
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