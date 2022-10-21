В Челябинске выведут дополнительные автобусы для жителей Чурилово

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Миндортранс Челябинской области объявил о выводе дополнительных автобусов на маршруты № 2, 34, 4, 8, 9. Это связано со вчерашним транспортным коллапсом, когда на линии не вышли маршуртки № 39 и № 86.

— При поездках из микрорайона Чурилово пользуйтесь автобусными маршрутами 2, 34, при поездках с Северо-Востока — автобусными маршрутами 4, 8, 9, которые обслуживаются автобусами большого класса. Ведется работа по увеличению числа автобусов на данных маршрутах, — объяснили в министерстве.

Кроме того, миндортранс также предложили воспользоваться маршрутами № 20 и № 47, которые обслуживаются автобусами малого и среднего классов. Маршруты № 39 и № 86 также продолжат свою работу.

Напомним, что причина транспортного коллапса в Челябинске, когда водители автобусов устроили забастовку и перестали выходить на маршруты, связана не только с переходом на регулируемый тариф, но и с угрозами от их коллег из других компаний.

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