В Челябинской области суд оштрафовал двух сотрудников ГИБДД, которые помогали лесорубам воровать деревья

Полицейские работали в связке с черными лесорубами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области суд вынес приговор инспектору и начальнику отделения Верхнеуфалейской ГИБДД. В 2021 году стало известно, что полицейские работают в связке с черными лесорубами. Они помогали им спокойно перевозить похищенный лес и никак не препятствовали преступлению.

— Они признаны виновными по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — рассказали в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Двум полицейским выписали штрафы по 50 и 60 тысяч рублей.

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