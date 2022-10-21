Южноуральцы стали тратить на разговоры по телефону больше времени

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МТС проанализировала на основе Big Data обезличенные данные по голосовому трафику в Челябинской области в сентябре и первой половине октября этого года. Так, на Южном Урале продолжительность разговоров во второй половине сентября выросла на 10%, а количество разговоров увеличилось на 4% на каждого жителя региона. В среднем, жители Челябинской области совершают 8 звонков в день, а их суммарная продолжительность составляет 17,8 минут.

Среди городов Уральского федерального округа самые общительными оказались жители Тюменской области (19 минут в день), Курганской области (18,4 минуты в день), ХМАО (18,3 минуты в день) и Свердловской области (14,8 минут в день). Абсолютным лидером по России в рейтинге самых «общительных» регионов этой осенью стал Забайкальский край – его жители тратят на разговоры, в среднем, 24 минуты в день.

Еще одна новая тенденция заключается в том, что мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени. Традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всех голосового трафика, сейчас — 51%.