Водитель «Газели» погиб в страшном ДТП с фурой на трассе Челябинск-Екатеринбург

Водитель «Газели» не заметил, что фура стоит на красном. Фото: ГИБДД

Водитель «Газели» погиб в жестком ДТП с фурой на трассе Челябинск-Екатеринбург в Каслинском районе. Авария произошла в пятницу, 21 октября, около 7:20.

28-летний водитель «Газели» ехал в сторону Челябинска. Не рассчитав скорость он въехал в большегруз марки «Мерседес», который стоял на светофоре. От полученных травм водитель «Газели» скончался по пути в больницу.

— Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель «Газели» житель Челябинска, имел водительский стаж 9 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался два раза, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД области.

О водителе фуры известно, что он — житель Тамбова, перевозил продукты питания.

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