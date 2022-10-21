В Челябинской области задержали браконьера, застрелившего трех косуль

У браконьеров изъяли автомобиль и оружие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне, 20 октября, в Нагайбакском районе Челябинской области задержали браконьера. Мужчина вышел на ночную охоту и незаконно застрелил трех косуль.

Выстрелы услышали жители поселка Петровский, они же и сообщили об этом участковому. Полицейские выдвинулись на поиски автомобиля, который описали очевидцы. Прочесав территорию, возле одного из домов сотрудники нашли припаркованный «УАЗ», а рядом и три туши косуль. Разрешения на охоту у хозяина дома не было.

Машину у браконьера изъяли, а вместе с этим и оружие, прожектор и туши убитых косуль. Возбуждено уголовное дело.

Кстати, о косулях. Вчера стало известно, что в Курганской области эти животные массово умирают от неизвестной болезни. Косули начинают себя странно вести, а их глаза наливаются кровью. Уже известно о гибели около 70 голов.

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