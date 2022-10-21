Международная конференция «Сокол» соберет экспертов технологий «умного города» в Челябинске

Фото: "Интерсвязь"

Столица Южного Урала на два дня станет центром притяжения экспертов технологий smart city. Первая Международная конференция IT-компании «Интерсвязь» пройдет в Конгресс-отеле «Малахит» 14 и 15 ноября. Свыше 200 участников из передовых регионов России и стран ближнего зарубежья обсудят развитие технологичной инфраструктуры в современных мегаполисах, поделятся собственными кейсами по покорению рынка домофонии и лайфхаками в области бизнеса.

В рамках мероприятия состоится презентация собственной разработки компании «Интерсвязь» — умного устройства «Сокол» нового поколения, функциональность которого вышла далеко за пределы понятия домофона. Кроме того, частью программы форума станут испытания нового устройства на прочность в самых суровых условиях — краш-тест.

На конференции спикеры компании расскажут об опыте внедрения умных технологий в столице Южного Урала. Благодаря им врачи больше не ждут открытия двери у подъездов, автомобилисты не ищут подолгу парковочные места, а жители многоквартирных домов не переплачивают за электроэнергию. «Вывоз мусора», «Умные домофоны», «Умные парковки», «Обратиться в ЖЭК», «Запись к врачу» и мн. др. — все это сервисы, которые уже сейчас работают на основе цифровой платформы «Умного города».

«Мы регулярно совершенствуем наши устройства, цифровую платформу и сервисы, чтобы сделать их еще полезнее и удобнее. Сейчас в единой цифровой экосистеме «Интерсвязь. Умный город» собраны 17 актуальных решений, которые улучшают качество жизни горожан. На конференции мы поделимся результатами нашей работы по развитию технологий «Умного города» и перспективами улучшения комплекса цифровизации, которые будут и дальше помогать людям в их повседневной жизни» — комментирует генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Конференция «Сокол» объединит представителей из разных сфер бизнеса с богатым отраслевым опытом. Приглашенные спикеры конференции — digital-футуролог Владимир Маринович, а также эксперт по «Умным сервисам» и их внедрению Валентин Куринька. Участие в мероприятии бесплатное. Заявки принимаются на сайте конференции sokol-conf.is74.ru. Актуальные новости о событии читайте в телеграм-канале t.me/sokolconf.