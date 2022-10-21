В Магнитогорске вынесли приговор воспитателю, которая укладывала ребенка спать и сломала ему кость

Воспитатель перестаралась, когда укладывала ребенка спать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске Челябинской области вынесли приговор воспитателю детского сада. В октябре 2021 года 24-летняя девушка укладывала трехлетнего ребенка спать в ясельной группе. Она села на кровать и крепко прижала малыша к своему телу, когда тот пытался вырваться. Воспитатель настолько перестаралась, что случайно сломала ему бедренную кость.

В итоге против нее завели уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

— Ей назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с возложением определенных уголовным законом обязанностей и ограничений, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На суде девушка полностью признала свою вину.

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