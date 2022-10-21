В Челябинских домах могут появиться лифты нового бренда

Чтобы выполнить заказы, завод компании «Отис» работает без выходных и набрал дополнительных работников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лифт — один из важных элементов многоэтажного дома. От его исправности зависит не только комфорт, но и безопасность жителей. Новости о санкциях и уходе зарубежных компаний с рынка заставили поволноваться не только застройщиков, но и простых жителей, особенно тех, в чьих домах планировалась замена лифта.

Но компании находят решения и остаются в России. Так, 27 июля 2022 все российские активы Otis Elevator Company — крупнейшего производителя лифтов — были приобретены холдингом S8 Capital, а с 1 августа 2022 года подразделение компании возобновило прием новых заказов на заводе в Санкт-Петербурге. Продолжает работать и производственная площадка по изготовлению лебедок в Щербинке.

Пока компания работает под прежним брендом ОТИС, новое название будет анонсировано в ближайшее время. Об этом рассказал ИА «Уральский меридиан» генеральный директор компании «ОТИС Россия» Игорь Майоров на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

— Одно из ключевых условий сделки по продаже российского бизнеса компании многопрофильному холдингу S8 Capital — это продолжение поставок необходимых оригинальных компонентов. Поэтому для единиц ОТИС, обслуживаемых нашей компанией, мы продолжаем работать с как локальными поставщиками, так и импортировать запасные части в рамках достигнутых договоренностей, — рассказал Игорь Майоров.

На форуме компания представила новый серийный лифт повышенной грузоподъемности. Он позволит постепенно заместить аналогичное по характеристикам оборудование иностранных производителей, ушедших с российского рынка.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Почетный консул Республики Беларусь Николай Власюк в интервью КП-Челябинск рассказал о планах сделать на Урале предприятие по сборке лифтов.

— Сейчас два совместных предприятия есть в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Мы хотим сделать централизацию именно в Свердловской области — благодаря месторасположению, удобно работать с ХМАО, Челябинской областью, Дальним Востоком и даже Казахстаном, — рассказал Николай Власюк.

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