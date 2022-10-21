Экс-солистка группы «Мишель» Анюта Морозова выпустила новый сингл

У Анюты Морозовой – экс-солистки легендарной группы «Мишель», исполнительницы хитов «Зажгите свечи», «Вспомни капитан» и «Скучаю»— состоялся релиз новой песни «Громче музыка». Это не просто песня, это исповедь хрупкой, нежной, талантливой, красивой, а главное, настоящей женщины.

Счастье, успех, любовь, страдания, сила — об этом говорит Анюта в своей новой песне. «Пройдена глава, ты не для меня, я с тобой прощаюсь навсегда» - в каждое сердце попадают эти строки, кто хоть раз любил. Долгожданные встречи, долгие ожидания, вера в любовь… Разлука. Боль. Разочарование и вновь любовь. Та самая, настоящая и искренняя, яркая и манящая, в которой нет боли и предательств, словно птица парящая в небе, словно женщина, которая всегда будет нести любовь в своем сердце!

Певица заявила о выходе целого альбома, но как скоро он выйдет на обозрение слушателя, не сообщила. Будем следить за новостями легенды 90х и нулевых, а пока скачивайте трек и наслаждайтесь прослушиванием. И не забудьте сделать «Громче музыку».

Песню можно скачать со всех музыкальных платформ с сайта zvonko.link/148EA1E.