Предприятия Челябинской области выплачивают по 100 тысяч рублей мобилизованным

Предприятия помогают собраться своим сотрудникам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области приняты региональные меры поддержки семьям мобилизованным. На каждого ребенка они получают 20 тысяч рублей единоразово. Однако материальную поддержку решили оказать предприятия и компании, из которых забирают сотрудников для участия в спецоперации. Выплаты составляют от 100 тысяч рублей.

— Компании «Ситно» полностью экипировали всех мобилизованных сотрудников, — отметил губернатор Алексей Текслер на оперативной штабе. — Единовременно выплачивают 100 тысяч рублей и выше будущим бойцам на ММК, на Челябинском предприятии «Метран», на ПО «Маяк» в Озерске.

Всего мобилизованным сотрудникам помогают 121 промышленное и аграрное предприятие Челябинской области.

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