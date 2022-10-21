Уголовное дело главы Пенсионного фонда Челябинской области направили в суд

Виктор Чернобровин сейчас находится в СИЗО Фото: Кирилл САДЫКОВ

Уголовное дело главы Пенсионного Фонда Челябинской области Виктора Чернобровина направили в суд. Его вместе с подельником обвиняют в получении крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2012 году Чернобровин заключил контракты на приобретение зданий для территориальных отделов фонда. Их сумма оказалась завышенной и нанесла 80 млн рублей ущерба федеральному бюджету.

Через несколько лет глава фонда пошел дальше и получил взятку в виде 3,4 млн рублей и катера стоимостью 600 тысяч рублей от ЧОПа. Взамен Чернобровин заключил с ними контракты по охране зданий. А в 2019-2021 годах снова получил взятку от ЧОПа, но уже вместе с подельником, начальником административно-хозяйственного отдела. И сумма была куда внушительней — 28 млн рублей.

Теперь со всем этим будет разбираться Центральный районный суд. На имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей наложили арест.

Напомним, летом прошлого года задержали сначала Александра Орехова, затем под следствием оказался Рудольф Зайцев, он был задержан силовиками в Калининграде. Затем силовики добрались и до Виктора Чернобровина. Изначально ему предъявили обвинение во взятке в особо крупном размере — 26 млн рублей. Он вину не признал. В сентябре его выпустили из СИЗО.

В январе облсуд подтвердил законность обысков у дочери Виктора Чернобровина. В апреле этого года начали банкротить ту самую частную охранную организацию.

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