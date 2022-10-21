В челябинском поселке Урицкого ограничат движение из-за газификации

Движение перекроют на двух участках дороги. Фото: администрация Челябинска
В челябинском поселке Урицкого 22 октября ограничат движение. Об этом сообщили в городской администрации. Такие меры приняты в связи с газификацией.
Работы будет проводить компания «Газопроводсервис». Движение ограничат в районе дома № 28 по улице Профинтерна с 10:00 до 23:00. Кроме этого, перекроют и перекресток улиц Профинтерна и Карпинского.
Поселок Урицкого находится в Советском районе Челябинска. Водителей просят заранее планировать маршрут в связи с ограничениями.
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