В челябинском поселке Урицкого ограничат движение из-за газификации

Движение перекроют на двух участках дороги. Фото: администрация Челябинска

В челябинском поселке Урицкого 22 октября ограничат движение. Об этом сообщили в городской администрации. Такие меры приняты в связи с газификацией.

Работы будет проводить компания «Газопроводсервис». Движение ограничат в районе дома № 28 по улице Профинтерна с 10:00 до 23:00. Кроме этого, перекроют и перекресток улиц Профинтерна и Карпинского.

Поселок Урицкого находится в Советском районе Челябинска. Водителей просят заранее планировать маршрут в связи с ограничениями.

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