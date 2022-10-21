«Это маркетинговый ход»: диетолог из Челябинска рассказала правду о детоксе на соках

Соки не выводят токсины из организма, уверена диетолог. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Можно ли очистить организм при помощи соков? Поможет ли это похудеть? И не будет ли вредным? На эти вопросы ответила врач-диетолог и заведующая отделением неотложной помощи ГКБ №6 Челябинска Татьяна Сычугова.

− Детоксикация – это выведение токсинов, шлаков из организма. Наверное, нет ни одной научной работы, которая могла бы как-то подтвердить, что какие-то соки, употребленные внутрь, могут вывести яды. Вот лекарственными препаратами это возможно. Но чтобы на соке каким-то образом абсорбировались токсины и что-то еще, я очень сомневаюсь, – передает слова Татьяны Сыгучовой пресс-служба больницы.

Также врач-диетолог отмечает, что добиться «идеальной» фигуры можно только при помощи физических нагрузок. Речь идет об обычных физических нагрузках, а не профессиональном спорте.

− Регулярные прогулки на свежем воздухе, плавание, утренняя зарядка – то, что будет приводить ваше тело и здоровье в порядок. Детоксы на соках – это, в первую очередь, маркетинговый ход, − уверена диетолог.

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