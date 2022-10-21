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НовостиЗдоровье21 октября 2022 11:37

«Это маркетинговый ход»: диетолог из Челябинска рассказала правду о детоксе на соках

Челябинский диетолог рассказала, можно ли при помощи детокса на соках очистить организм
Дарья МАРКОВА
Соки не выводят токсины из организма, уверена диетолог.

Соки не выводят токсины из организма, уверена диетолог.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Можно ли очистить организм при помощи соков? Поможет ли это похудеть? И не будет ли вредным? На эти вопросы ответила врач-диетолог и заведующая отделением неотложной помощи ГКБ №6 Челябинска Татьяна Сычугова.

− Детоксикация – это выведение токсинов, шлаков из организма. Наверное, нет ни одной научной работы, которая могла бы как-то подтвердить, что какие-то соки, употребленные внутрь, могут вывести яды. Вот лекарственными препаратами это возможно. Но чтобы на соке каким-то образом абсорбировались токсины и что-то еще, я очень сомневаюсь, – передает слова Татьяны Сыгучовой пресс-служба больницы.

Также врач-диетолог отмечает, что добиться «идеальной» фигуры можно только при помощи физических нагрузок. Речь идет об обычных физических нагрузках, а не профессиональном спорте.

− Регулярные прогулки на свежем воздухе, плавание, утренняя зарядка – то, что будет приводить ваше тело и здоровье в порядок. Детоксы на соках – это, в первую очередь, маркетинговый ход, − уверена диетолог.

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